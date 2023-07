(Di sabato 29 luglio 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #meloni #redditocittadinanza #sms #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...la transizione energetica sta spingendo i governi a intervenire massicciamente sull', ... anche l'Europa potrebbe sviluppare una politica industriale volta a sostenere la produzionee ...I numeri chiave parlano da soli! L'obiettivo per la capacità di elettrolisisarà ... e va notato che Robert Habeck sta compiendo con coraggio questo passo fondamentale per l'tedesca. ...La Cina, inoltre, secondamondiale, si trova attualmente in deflazione, soprattutto per la lenta uscita dalla crisi immobiliare. Dato che la Cina è il primo esportatore al mondo, ...

Economia domestica Il Fatto Quotidiano

La seconda economia della zona euro è cresciuta dello 0,5% nei tre mesi fino alla fine di giugno, dopo aver espanso lo 0,1% rivisto nel primo trimestre, ha detto INSEE nel suo rapporto trimestrale sul ...Il Pil della Germania è rimasto pari a zero rispetto ai tre mesi precedenti. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano una ripresa economica. Il debito pubblico raggiunge i 2.368 miliardi di ...