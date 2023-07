EA Sports FC 24 | annunciato l’ultimo set di Ultimate Team Heroes

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 luglio 2023) Ecco i restantiin arrivo nell’attesissimo EAFC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news Ritorniamo ancora una volta a parlarvi dell’erede del celebre FIFA, che nelperiodo è sotto i riflettori con tante succose nuove informazioni. Come è stato mostrato anche nel gameplay reveal di qualche settimana fa, seppur sotto un nuovo nome, il gioco promette di raccogliere l’eredità della famosa serie sportiva di Electronic Arts e per questo i fan non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo per provare con mano questa nuova esperienza calcistica. Oggi, dopo l’annuncio degli ultimi nomi, scopriamo insieme tutti gli, ovvero una serie di set di giocatori raffigurati come supereroi in ...