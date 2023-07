È morta Matilda la bulldog francese di Chiara Ferragni | “Resterai la mia prima bimba”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 luglio 2023) Èoggi, ladi. Nel 2020 la cagnolina è sopravvissuta a un tumore dopo essere stata ricoverata in una clinica di Zurigo, oggi però purtroppo non ce l’ha fatta. “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto“, ha scrittosu Instagram. “In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perchè è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia: eri tu “il cane di ...