È morta Mati | il cane di Chiara Ferragni

Mi mancherà tutto di te, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba'. Il saluto di Fedez 'Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più - ...Mi mancherà tutto di te, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba', conclude Chiara.

È morta Mati, la cagnolina di Chiara Ferragni: la reazione di Leone è commovente Today.it

Matilda non c'è più. Il cane di Chiara Ferragni, che tutti conosciamo con il dolcissimo nomignolo di "Mati", ha lasciato per sempre questa… Leggi ...Chiara Ferragni dà l'addio sui social alla cagnolina Matilda, per tutti Mati, con un lungo e commovente post: "Sarai sempre la mia prima bimba", scrive.