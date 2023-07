È finita la pacchia del Reddito Il flop di Tridico tra controlli inefficaci e furbetti

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Èl'era deldi cittadinanza, una misura nata con dei buoni propositi econ un enorme spreco di denaro pubblico. Per anni le cronache hanno riportato centinaia di storie di «» che percepivano ilindebitamente. Ma di chi è la colpa? Partiamo dall'inizio. Siamo alla fine del 2018 quando dal balcone di Palazzo Chigi l'allora ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio si affaccia per esultare: «Ce l'abbiamo fatta». Il Movimento 5 Stelle aveva stanziato le risorse per finanziare ildi cittadinanza la misura con cui i grillini pensavano di aver «abolito la povertà». La gestione delviene affidata a Pasqualeche con il decreto legge del 14 marzo 2019 viene nominato dal Conte I come ...