Dune | Parte 2 potrebbe slittare al 2024 per lo sciopero degli attori e sceneggiatori

(Di sabato 29 luglio 2023) Loindetto daglifarl’uscita di2, in base a quanto trapelato. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Variety, riferendo che Warner Bros. Discovery starebbe passando l’idea al vaglio. Ma il kolossal di Denis Villeneuvenon essere la sola “vittima”. Si respira un’aria tesa a Hollywood. Da alcune settimane, il Writers Guild of America ha proclamato loe autori televisivi e cinematografici. Solo recentemente, a partire da metà luglio, anche lo Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), il sindacato che rappresenta gli– capitanato da Fran Drescher, la Tata della nota ...

... come nel caso della Warner Bros., che Variety ha riferito in precedenza sta valutando la possibilità di rimandare l'epopea fantascientifica2 nel 2024 o stesso discorso per la Disney con ...Come fare per risultare eleggibili sul fronte zkSync è necessario bridgare unadei propri ...Dashboard : Questa dashboard diAnalytics, valida solo per LayerZero, è in grado di ...... passando attraverso delle piccole, direttamente sulla spiaggia. Questa spiaggia è attrezzata ... La lunga spiaggia di Playa de Muroda Alcudìa e si sviluppa ad est sulla costa lungo 6 km. Le ...

Dune: Parte 2, il rinvio del film sarebbe improbabile secondo il CEO ... Cinefilos.it

Nuova vita per il complesso Le Dune di Lido di Camaiore: la gestione della residenza turistico alberghiera intanto si distacca dall’hotel in vista del suo futuro restauro e per l’hotel non si esclude ...I Griffin stanno per tornare e sono pronti a dissacrare nuovamente la star del nuovo adattamento dei romanzi di Frank Herbert.