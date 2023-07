A trovare il corpo senza vita è stato il marito della, anch'egli di nazionalità nigeriana, al suo rientro a casa. L'uomo ha portato la moglie nell'ospedale di Polistena. I medici, però, hanno ...Esempio facile: unadeve decidere se abortire oppure no, se "non decide nulla" chiaramente in realtà prende una decisione. Il tema della decisione e della scelta è caro al mondo degli ...Nove operai, tra cui una, Domenica Secchi, rimasero uccisi. I PROMOTORI DELLA CELEBRAZIONE - Comune e Provincia di Reggio Emilia, confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, associazioni ...

Donna incinta al nono mese trovata morta, aperta inchiesta Euronews Italiano

Una donna di 31 anni di nazionalità nigeriana, incinta al nono mese, è stata trovata morta nella sua abitazione a Rosarno, nel Reggino. A trovare il corpo senza vita è stato il marito della donna, ...Una donna di 31 anni di nazionalità nigeriana, al nono mese di gravidanza, è stata trovata morta nella sua abitazione a Rosarno, nel Reggino . A trovare il ...