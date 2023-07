Domenico De Masi in diretta con Peter Gomez | “Criminale togliere il sussidio agli occupabili | non hanno lavoro e formazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023)si dice convinto che prima delle elezioni europee Giorgia Meloni farà qualcosa per accontentare l’opinione pubblica, sempre più favorevole al salario minimo legale. SecondoDe: “La premier di sta dimostrando molto abile anche se contro i poveri è in atto una guerra incomprensibile”.incalza spiegando che chi rimane saldamente contrario al salario minimo è la Cisl: “Prima anche Cgil e Uil la pensavano così – dice De-, la Cisl è un sindacato strano, non sta mai dove c’è la Cgil e fa una politica neoliberista, come lo è Forza Italia e in parte la Lega. Il fatto che sia un sindacato non vuol dire che sia di sinistra. La Cisl era d’accordo sul Jobs Act”.poi propone a Deuna riflessione sulla visione di ...