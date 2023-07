“Dobbiamo temere l’uomo bianco” | le parole d' odio della deputata dem americana

Se la temperatura in casa è costante e non siamo sudati non. Anche se la notte sarebbe meglio non posizionarci in linea diretta con il getto d'aria. Piuttosto attiviamo il ...- - > Il 30 dicembre del 2021 fa scrissi su Micromega una sorta di bilancio di fine anno , provando a ragionare di argomenti politici spinosi sui quali lavorare come attiviste, nel dopo covid. Dopo ...Ma questo è un ragionamento cheguardare anche in termini non soltanto ideali, che possono ... distante dai soldi facili e dai rapporti con la mafia non ha niente dadal concorso ...

Perché dobbiamo temere la nuova religione dell’identità di genere Micromega

Preoccupano le parole rappresentante degli USA Ilhan Omar che minimizzò l'attentato terroristico dell'11 settembre ...