Disabili | in aereo biglietto doppio “E’ discriminazione”

(Di sabato 29 luglio 2023) Per le persone contà volare dal Regno Unito è discriminatorio. E’ quanto mette in luce un’inchiesta della Bbc da cui emerge che le principali compagnie aeree fanno pagare il. Quasi 30 vettori contattati dalla Bbc hanno affermato che i passeggeri con problemi di mobilità devono acquistare un ticket a prezzo pieno per un assistente personale (oltre al proprio). Ciò avviene nonostante che le linee guida dell’Autorità per l’aviazione civile in Europa (mantenute dal Regno Unito dopo la Brexit), esortino le compagnie aeree a sovvenzionare i costi. Per queste ragioni, le persone contà parlano di comportamento “discriminatorio”. Melody Powell, 25 anni, usa una sedia a rotelle e ha bisogno di volare con un assistente personale per aiutarla a raggiungere il bagno e scendere dal mezzo (Foto: ...