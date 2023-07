Diretta Roma - Estrela Amadora | ora LIVE la partita di oggi

(Di sabato 29 luglio 2023) ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve per la: dopo il pareggio con il Braga , i giallorossi di José Mourinho sfidano l', squadra ...

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve per la Roma: dopo il pareggio con il Braga, i giallorossi di José Mourinho sfidano l'Estrela Amadora. Continua la preparazione dei giallorossi che ad Albufeira sfidano l'Estrela Amadora, squadra di Liga portoghese. L'amichevole sarà trasmessa in diretta, dalla ore 21, su Sky Sport.

Roma-Estrela Amadora diretta LIVE: le formazioni ufficiali. Dybala-ElSha dal 1' ForzaRoma.info

Seconda amichevole in terra portoghese per i giallorossi di José Mourinho dopo il pareggio contro il Braga. La cronaca del match in tempo reale ...Hojlund verso la Premier League. Stasera in campo i giallorossi. Sarri rompie il silenzio. Oro nel fioretto femminile a squadre ...