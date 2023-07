Diretta Roma - Estrela Amadora 4 - 0 | Bove cala il poker LIVE

(Di sabato 29 luglio 2023) ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve per la: dopo il pareggio con il Braga , i giallorossi di José Mourinho sfidano l', squadra ...

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve per la: dopo il pareggio con il Braga , i giallorossi di José Mourinho sfidano l' Estrela Amadora , ...la...- ESTRELA 4 - 0 LIVE 42' e 44' Dybala, 72' Llorente, 75' Boveprimo tempo (3 - 4 - 2 - 1): Svilar; Ibañez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Dybalasecondo tempo (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio (82' ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA- ESTRELA AMADORA ](ITA): Svilar M. (Portiere), Kristensen R., Ndicka E., Smalling C., Roger Ibanez (dal 1' st Mancini G.), Zalewski N., ...

Roma Estrela Amadora: il risultato in diretta LIVE dell'amichevole Sky Sport

Prepartita e diretta testuale a cura di Marco Rossi Mercanti Dopo il pareggio nel finale per 1-1 contro il Braga, la Roma di Josè Mourinho chiude la… Leggi ...Seconda amichevole per la Roma nel ririto in Portogallo: i giallorossi, dopo il pareggio con il Braga, sfidano l’Estrela Amadora, squadra neopromossa nella Primeira ...