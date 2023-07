Diretta Napoli - Hatayspor 2 - 0 | inizia il secondo tempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Ildi Garcia è arrivato venerdì a Castel di Sangro per ilritiro estivo. Oggi subito in campo per l'amichevole contro i turchi dell'. Si ripartirà dai big scesi in campo nel ...

Ildi Garcia è arrivato venerdì a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo. Oggi subito in campo per l'amichevole contro i turchi dell'Hatayspor. Si ripartirà dai big scesi in campo nel ...LIVE - Segui con noi latestuale di- Hatayspor, prima amichevole del ritiro abruzzese degli azzurri. 28 GOL! Ancora palla rubata e ancora Victor in gol, stavolta con un tocco sotto elegantissimo! 22 GOL! ...Gli aggiornamenti indella prima amichevole a Castel di Sangro per la squadra di Garcia. Il tecnico cambia modulo per l'infortunio di Lobotka Db Dimaro (Tn) 24/07/2023 - amichevole /- Spal / foto Daniele ...

Napoli-Hatayspor Streaming GRATIS: l'amichevole in Diretta LIVE Footballnews24.it

22' - GOL DEL NAPOLI!!!! Kardesler sbaglia il rinvio, Politano è bravo a recuperare il pallone e servire nell'area piccola Osimhen: primo tiro del nigeriano murato dal portiere, ma il rimpallo ...22' - GOL DEL NAPOLI!!!! Kardesler sbaglia il rinvio, Politano è bravo a recuperare il pallone e servire nell'area piccola Osimhen: primo tiro del nigeriano murato dal portiere, ma il rimpallo ...