Diplomi facili | il ministero dell' Istruzione avvia un' indagine

Il ministero dell'Istruzione e del Merito avvierà un'indagine ispettiva sul fenomeno dei 'diplomifici', dopo quanto emerso da un'inchiesta di Tuttoscuola dal titolo 'Maturità: boom dei' . Lo rende noto un comunicato di Viale Trastevere, il quale annuncia che "nel frattempo, sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori che porterà a saturare l'...... lo denuncia Tuttoscuola in un dossier dal titolo ' Maturità: boom dei'. E, sulla base di questa inchiesta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvierà una indagine ispettiva . ...Con riferimento all' indagine di Tuttoscuola sul fenomeno dei "diplomifici" dal titolo "Maturità: boom dei", il Ministero ha fatto sapere che avvierà un'indagine ispettiva. E ha anche annunciato che sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori che porterà a saturare ...

Diplomi facili: la denuncia di Tuttoscuola RaiNews

Decisa anche l'assunzione di nuovi ispettori per garantire maggiori controlli, e nuovi fondi per le paritarie di qualità che spesso "sono in affanno" ...Il caso è emerso dopo un'indagine di Tuttoscuola dal titolo "Maturità: boom dei diplomi facili". Il ministero ha annunciato che invierà gli ispettori e rafforzerà i controlli ...