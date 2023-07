Diffondevano contenuti antisemiti e razzisti sui social | 12 neonazisti a rischio processo Tra loro anche “Miss Hitler”

(Di sabato 29 luglio 2023) La procura di Roma ha chiuso le indagini a carico di 12 persone appartenenti al gruppo antisemita «Ordine Ario Romano», smantellato nel giugno del 2021 grazie a un’operazione condotta dai carabinieri del Ros. TraFrancesca Rizzi, alias ““, la 40enne che nel 2019 ha vinto il concorso omonimo sulnetwork russo «VK». Le accuse contestate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e il pm Erminio Amelio sono quelle di associazione a delinquere finalizzata alla propaganda e all’istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa. I militanti Oltre a Francesca Rizzi, tra i 12 che rischiano di finire ac’èun carabiniere (all’epoca dei fatti era stato sospeso, ndr), Remo Governatori, così come Mario Marras, un ...

Le frasi antisemite e razziste I membri del grupposui socialrazzisti e antisemiti, oltre che minacce. Tra i messaggi pubblicati e rilanciati sui canali social e sulle diverse ...... negavano l'esistenza storica della Shoah,messaggi antisemiti . Non solo. Il gruppo pubblicava sui social e su un gruppo whatsapprazzisti e antisemiti con frasi come 'il ...... si diventa membri e si possono vedere tutti ipresenti e interagire con gli altri ... Ad esempio, la Guardia di Finanza ha bloccato 200 canali Telegram cheillecitamente brani ...

Diffondevano contenuti antisemiti e razzisti sui social: 12 neonazisti ... Open

Un'allergia alimentare poco conosciuta e pericolosa, scatenata da una puntura di zecca, potrebbe colpire centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti. L'avviso dei Centers for ...Sul canale AI Addict un ex dipendente di Tesla mostra la supercar che, in modalità guida autonoma, attraversa un incrocio con il rosso. Non è il primo video di questo genere: l’ex impiegato di Elon Mu ...