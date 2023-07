(Di sabato 29 luglio 2023) Le bambole vendute in Russia non dovrebberorenon tradizionali per il Paese. Lo ha detto a Ria Novosti Maria Butina, membro del Comitato per gli affari internazionali della Duma di ...

Le bambole vendute in Russia non dovrebbero promuovere valori non tradizionali per il Paese. Lo ha detto a Ria Novosti Maria Butina, membro del Comitato per gli affari internazionali della Duma di ...Le segretarie sono ladi Avs Luana Zanella e la senatrice di Fdi Elena Leonardi. 'Proporrò ... Il presidente del Senato Ignazio La, in occasione della cerimonia del ventaglio con la ...Il caso 'Leonardo Apache La' sbarca in Parlamento grazie a una proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle - a prima firma dellaMarianna Ricciardi - che ha come obiettivo quello di limitare a due il ...

Deputata russa chiede di vietare Barbie, 'promuove valori Lgbt' Agenzia ANSA

Le bambole vendute in Russia non dovrebbero promuovere valori non tradizionali per il Paese. Lo ha detto a Ria Novosti Maria Butina, membro del Comitato per gli affari internazionali della Duma di Sta ...Nella regione di Arkhangelsk, il Comitato investigativo ha convocato una bambina di 9 anni e un bambino di 10 per interrogarli come testimoni in un procedimento penale contro la madre: sospettata di " ...