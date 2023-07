DELIRIO SENZA FINE! L’Italia affonda ancora la Francia | spadisti campioni del mondo dopo 30 anni!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Giornata da sogno, giornata perfetta per la scherma italiana ai Mondiali di Milano 2023. Davanti al pubblico di casa la Nazionale azzurra ha conquistato due ori nelle prove a squadre nel giro di poco meno di un’ora. Alla vittoria, quasi annunciata, delle fiorettiste, si è aggiunta quella degliazzurri, resapiù dolce dall’aver battuto la, in una rivincita dello scorso anno. Una prova maiuscola della squadra azzurra composta da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini, con Federico Vismara come riserva, in grado di dominare letteralmente i nove assalti dell’atto finale. Una finale mai in dubbio, una finale in cui i transalpini hanno comandato solo nel primissimo assalto,il quale si sono dovuti arrenderepossibilità di replica. A dare il via alla ...