De Laurentiis | “Vogliamo aprire un ciclo vincente Ho un messaggio per i tifosi”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 luglio 2023) Aurelio De, in occasione della presentazione del francobollo del Napoli, parla del futuro, della Champions League, e rivolge unai. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della presentazione del francobollo celebrativo per lo Scudetto, il presidente del Napoli Aurelio Deè tornato a parlare della dolorosa eliminazione in Champions League della scorsa stagione. I partenopei furono estromessi ai quarti di finale dal Milan. Nonostante lo scudetto il patron azzurro non nasconde l’ammezza per la mancata qualificazione alla semifinale. Con amarezza, Deha dichiarato: “In Champions purtroppo non basta solo il talento, serve anche quel pizzico di fortuna che a noi è mancato lo scorso anno“. Il patron azzurro ha poi ricordato con rammarico la pesante sconfitta per 0-4 ...