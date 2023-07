De Laurentiis | “Serve fortuna in Champions | il poker del Milan mi è rimasto…”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Laè questione di! Quel 4-0 di Napoli-mi è rimasto non qui in gola, mi è rimasto chissà dove…“. Lo ha detto con ironia il presidente del Napoli Aurelio De, riferendosi al ko dello scorso campionato contro i rossoneri e pensando alla volontà di fare passi avanti inLeague.Deha parlato da Castel Di Sangro, dove il Napoli sta facendo il ritiro, nella presentazione di un francobollo speciale per celebrare lo scudetto del Napoli, stampato dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane. Il patron azzurro ha anche ironizzato sull’esaltazione per la prossimaLeague del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Tu Marsilio – ha detto – non devi ...