De Ketelaere via dal Milan? Un club si è già mosso con l’agente

(Di sabato 29 luglio 2023) Delascerà ilin questa sessione di calciomercato? Unsi è giàper il suo acquisto Il futuro di Charlese Depotrebbe essere lontano dal. Dopo una stagione sotto le aspettative, ilnon esclude una possibile cessione del belga già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferisce Rik Elfrink, inoltre, il Psv ha contattatodel giocatore la scorsa settimana. Gli olandesi stanno pensando di prenderlo in prestito, pensando poi di inserire anche un diritto di riscatto.

Contatti quindi che aprono all'ipotesi che il Milan possa dare illibera al prestito del ... Contatti in corso, il Milan riflette all'ipotesi prestito per De... nella speranza di incassare qualcosa dagli esuberi Origi e De, ma Pioli può dirsi ... alla luce dell'infortunio di Neuer: ora però è arrivato illibero e lo svizzero potrà accasarsi in ...Capitan Danilo fa sentire la sua carica alla squadra e trova anche ladel gol. Bene Pinsoglio ... Deentra nel corso del secondo tempo ma non si vede mai (a parte il rigore segnato). Leggi ...

De Ketelaere via dal Milan Dove abbiamo sbagliato col belga Esquire Italia

Lo abbiamo raccontato e analizzato in tutte le salse: il primo anno di Charles De Ketelaere al Milan è stato una delusione sotto ogni punto di vista. Realizzativo (nessuna rete ufficiale messa a refer ...Il Milan è al centro di numerose mosse di calciomercato che possono cambiare notevolmente il volto alla squadra di Stefano Pioli.