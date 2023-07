Danso | il Lens gli ha offerto il rinnovo fino al 2027 con opzione per un altro anno

è il preferito, ma ilha alzato le pretese dell'austriaco, chiedendo 30 milioni di euro. Anche l'altro obiettivo, l'inglese Kilman del Wolverhampton, costa non meno di 40 milioni. Per ...Commenta per primo Il Napoli guarda in casa del, ma non solo. Nell'orbita del mercato di De Laurentiis c'è Kevin, 24enne austriaco, difensore. Il club francese chiede 30 milioni, troppi per i partenopei. Per questo, è in osservazione ...La prima scelta per il dopo Kim per la difesa del Napoli si chiama, il prezzo del cartellino del giocatore delè alto La prima scelta per il dopo Kim per la difesa del Napoli si chiama, il prezzo del cartellino del giocatore delè alto. Secondo ...

Napoli, il Lens alza il muro per Danso: "In difesa non ci saranno cessioni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli è sulle tracce del sostituto di Kim. Ne ha parlato l'ex attaccante degli azzurri, Emanuele Calaiò, nel corso del suo intervento a Canale 21.Il Napoli continua la ricerca del sostituto di Kim. Tra i nomi accostati al club di De Laurentiis, come riporta Il Mattino, ci sono anche Danso e Kilman.