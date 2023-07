Dall'Olanda | contatti PSV-De Ketelaere | il Milan riflette sull'ipotesi prestito

Dall'Olanda - Il PSV vuole De Ketelaere ma per il momento può offrire solo un prestito Milan News

Dall'Olanda: "Incontro tra l'agente di De Ketelaere e il PSV" La permanenza in rossonero Charles De Ketelaere è in bilico, complice anche la prestazione non brillante nella tournée americana. Dopo un ...È ripreso a piovere forte a Spa dove alle 12 partono le qualifiche shoot-out. Si tratta di un format più corto rispetto a quelle tradizionali ( ieri Leclerc ha ottenuto la pole per il Gp di domenica) ...