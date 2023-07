Dal Pd a Noi di Centro | Giuseppe Zollo spiega il perché del cambiamento

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi di, la formazione di Clemente Mastella, sarà la mia nuova casa politica. E’ una decisione che ho maturato al termine di un percorso che ha visto coesistere una riflessione personale, un ragionamento meditato sull’attuale scenario politico e soprattutto una condivisione con il cospiscuo elettorato che ancora alle ultime amministrative ha riposto fiducia nella mia persona, onorandomi di ben 353 preferenze. A loro ho sentito il dovere dire la scelta di aderire a Noi diche ora ufficializzo in maniera convinta e determinata”, così in una nota l’ex consigliere comunale e assessore all’Urbanistica e attuale consigliere del Consorzio Asi di Benevento. “Da tempo mi era discostato dal Partito democratico. Non ho condiviso già da qualche tempo ...

La donna ha parlato di tutto, senza troppi peli sulla lingua:suo cagnolino Saki, fino a come ... lei ha risposto semplicemente: "abbiamo lo strumento più efficace: il pubblico. Per fortuna la ...... Chinnici si rese autore e ispiratore del cosiddetto 'pool antimafia', che poi fu attuatosuo ... anche estremo: con la stessa atmosfera di normalità ha fatto vivere afamiliari quel lungo ...Prima ci prepariamo online nei mesi precedenti l'evento, poi si fanno le provevivo. Abbiamo le ... ma questo non incide sull'entusiasmo e sulla voglia di esserci: "Per tanti diche suonano da ...

Noi siamo leggenda, la nuova serie tv con Giacomo Giorgio dal 4 ... Fanpage.it

«Si tratta di un percorso iniziato ben tre anni fa – spiega Anna Danielli, proprietaria ed erede della dimora – e caratterizzato da una profonda amicizia con la prof.ssa Galletti; con il covid, e con ...Tramite le proprie storie di Instagram, il tifoso della Juventus Francesco Oppini ha commentato così la scelta la UEFA di escludere i bianconeri dalle competizioni ...