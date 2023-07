Dai pregiudizi sul suo governo ai rapporti internazionali Meloni a tutto campo con De Bellis

(Di sabato 29 luglio 2023) Il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale, al di là delle mistificazioni e delle narrazioniali. La necessità del Piano Mattei e della visione sull’Africa, l’interesse nazionale come bussola dell’azione politica dell’esecutivo e l’obiettivo di far coesistere le relazioni con Cina e Stati Uniti. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal presidente del Consiglio Giorgianel corso della sua intervista a Giuseppe De, direttore di SkyTg24. Tra preconcetto e realtà: l’Italia affidabile “Sono stata anticipata da una propaganda falsa che aveva raccontato l’ipotesi di una guida centrodestra, a guida, come un disastro sul piano della tenuta dei, sul piano della tenuta economica per l’Italia, sul piano della ...

... votatacittadini, con una visione strategica unitaria e con un lungo orizzonte di durata - ... Sul tema dell'immigrazione il Ministro ha spiegato: 'Non abbiamoideologici riguardanti l'...Non perché manchino di talento o impegno, ma idella società, le aspettative, la ... Molti in redazione si sentivano frustrati dalla cultura aziendale tradizionalista elicenziamenti dell'...La scrittrice con 'Age Pride. Per liberarcisull'età' è tra i finalisti del Premio Caccuri, 'per me è un onore, sono molto felice e in ottima compagnia' Sfatare i luoghi comuni sulla vecchiaia. Ribaltare il tavolo mettendo in ...

I pregiudizi oscuri dell'intelligenza artificiale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

La scrittrice con 'Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età' è tra i finalisti del Premio Caccuri, 'per me è un onore, sono molto felice e in ottima compagnia' Sfatare i luoghi comuni sulla ...