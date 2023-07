Da Kiev alla Via della seta | Giorgia torna dagli Usa più in ginocchio di prima Sostegno totale a Biden su Ucraina e Cina… Per una pacca sulla spalla sui migranti

(Di sabato 29 luglio 2023) Una cosaMeloni è riuscita a esportare con successo negli Stati Uniti: l’abolizioneconferenza stampa. La presidente del Consiglio e il presidente Usa Joevergano una “nota congiunta” che evita il fastidio di dover rispondere alle domande. Il contenutodichiarazione Meloni-è talmente scontato che è identico a come l’abbiamo scritto giorni fa. “Hanno riaffermato l’alleanza incrollabile – si legge -, il partenariato strategico e la profonda amicizia tra Stati Uniti e Italia. I legami tra Italia e Stati Uniti sono radicati nella storia, nelle affinità culturali e nella cooperazione economica. Si basano sui nostri valori e principi condivisi – democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani – rafforzati dall’obiettivo condiviso di promuovere la pace e la sicurezza, ...

Incontro tra Biden e Meloni: aiuti a"per tutto il tempo necessario". Putin ai leader africani: "Gratis il grano e una parte delle ... Kharlan nega la manorussa Smirnova La Russia corteggia l'......preannunciando una vittoria a tutto campo di, data per certa grazie all'ausilio NATO, che è impossibile da ottenere. Allo stesso tempo, aver venduto al mondo tale prospettiva impedisce...... come la dura presa di posizione del governo di. Anche il governo italiano ha chiesto spiegazioni, con una lettera del ministro per lo Sport Andrea Abodi indirizzata al Coni,federscherma e ...

Cremlino: Russia pronta al dialogo ma Kiev non vuole. Esplosione nella regione di Rostov, 15 feriti - il capo dell'intelligence della Difesa ucraina: "Le forze armate ucraine entreranno presto in Crimea" - il capo dell'intelligence della Difesa ucraina: "Le forze ar RaiNews

“La Russia non c’entra con la crisi alimentare e con l’aumento dei prezzi dei beni agricoli. Non c’entra quindi l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina, ma sono gli “errori” commessi dall’Oc ...(Adnkronos) – Missile russo su Dnipro nell’Ucraina centrale. Colpito un condominio. A quanto riferiscono i media locali sarebbero almeno tre i feriti. “Questi bastardi ne dovranno rispondere. Faremo d ...