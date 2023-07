(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUltimi due giorni del grande estivo targato, infatti siamo ormai alle battute finali della ottava edizionedeiche si stanno disputando nella bellissima cornice di. Tantissimihanno invaso il paese in questi giorni colorandolo e rendendolo il centro del divertimento, dello sporte dell’aggregazione. Una kermesse che sta agevolando l’interazione tra le diverse realtà bilanciando lo svolgimento di momenti formativi e ludici, un evento che sta cogliendo tutte le sfumature tipiche della comunità. L’obiettivo è quello di far vivere a tutti i partecipanti lo spirito che contraddistinguebasato su accoglienza, integrazione e ...

Non solo sport, cultura, musica e divertimento alla VIII edizione delle Olimpiadi dei Forum Giovani che si stanno tenendo afino a domenica 30 luglio non poteva mancare il saporitissimo Percorso del Gusto nella centralissima Piazza Orticelli a cura di Custodiamoci 3.0. Ed infatti durante i giorni delle ...Si aprirà con una 'chiacchierata' l'VIII edizione delle Olimpiadi dei Forum Giovani agiovedì 27 luglio alle ore 18:00 in Piazza Carmine Velardo e che vedrà coinvolte alcune delle associazioni operanti sul territorio. 'Let's talk, Associazioni e Territorio a confronto' ...3/08 -Domani inizierà il suo tour estivo. Giovanni Block porterà sul palco l'album fresco d'uscita 'Retrò' in full band. Domani, mercoledì 26 luglio , alle ore 21.00, Giovanni Block inizierà il ...

Cusano Mutri, ultimo weekend delle Olimpiadi dei Forum Giovani anteprima24.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Siamo ormai nel pieno delle Olimpiadi dei Forum a Cusano Mutri e tra i partner di questa grande manifestazione non poteva mancare la Pro Loco di Civitella Licinio. “Come gruppo Pro Loco siamo stati mo ...