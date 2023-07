Cucciolo di elefante rimane intrappolato nell' altalena | la mamma prova a liberarlo in tutti i modi | come va a finire

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 29 luglio 2023) Undirestain un'formata da una grossa gomma: quando la madre se ne accorge. Eccofinisce la storia Gli elefanti sono animali affascinanti con caratteristiche fisiche e comportamentali distintive. Le loro dimensioni variano tra le diverse specie, ma in media, possono raggiungere un'altezza di 2,5 a 4 metri e pesare tra le 3 e le 7 tonate. La caratteristica più singolare di questi animali è la loro proboscide, comunemente chiamata "tromba". Trattasi di un organo allungato e flessibile formato dal loro naso e labbra superiori. Essa viene utilizzata per afferrare cibo, bere, toccare, comunicare e per vari scopi sociali.i fan del cartone animato Dumbo della Disney ...