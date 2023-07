Cuadrado-Inter | Douglas Costa provoca | «Mi dispiace per lui…»

(Di sabato 29 luglio 2023)ora gioca per l’dopo 8 anni di Juventus. A parlarne anche il suo ex compagno, oggi ai Los Angeles Galaxy in MLSZIONE ?è passato all’dopo 8 anni di Juventus. Il colombiano, svincolato, si è accasato al club nerazzurro per un solo anno. Trasferimento che ha sicuramente accesso più di una discussione tra i tifosi di ambo le parti. Ad accendere ancor di più la miccia il commento su Instagram, durante una diretta, dell’ex compagno: «Se ho visto diall’? Sì, ho visto. Miper».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Sono passate quasi due settimane da quando Juan, dopo aver lasciato la Juve , ha deciso di firmare con l'. Il suo trasferimento ha fatto molto parlare nell'ambiente calcistico, in particolare tra i tifosi bianconeri, rimasti . Ci ...In questa ottica deve essere visto l'arrivo diche già nella prima uscita con i nuovi ... Sulla corsia opposta attenzione a Gosens che potrebbe scegliere di dire addio all'accettando così ..., il pensiero di Douglas Costa Il calciatore classe 1988 ha svolto i primi allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi , di CR7 (, in ricordo dei tempi alla Juve) e Brozovic . Una prova ...

Hai visto Cuadrado all'Inter Douglas Costa duro: "Mi dispiace per lui" TUTTO mercato WEB

Sono passate quasi due settimane da quando Juan Cuadrado, dopo aver lasciato la Juve, ha deciso di firmare con l' Inter. Il suo trasferimento ha fatto molto parlare nell'ambiente calcistico, in partic ...Ex esterno offensivo della Juventus, il brasiliano Douglas Costa non risparmia una "frecciata" all'ex compagno Juan Cuadrado, che, dopo 8 anni di militanza in bianconero, ha deciso ...