Criscitiello | “Napoli bloccato sul mercato | il dopo Kim arriverà ad agosto”

(Di sabato 29 luglio 2023) Micheleanalizza il calcio: ilnon ha ancora sostituito Kim, secondo il giornalista i colpi arriverannoferr. Calcio. Michele, giornalista e direttore di SportItalia, ha condiviso le sue osservazioni sul lento calcioitaliano durante la trasmissione “SICAFE”. Mentre Inter e Milan si sono distinti per la loro attività, altri grandi club comee Juventus sembrano essere rimasti indietro, specialmente quando si tratta di sostituire giocatori chiave come Kim. Analisi delha notato una “piccola frenata sul” negli ultimi giorni, con l’Inter e il Milan a guidare ...

... ex oggetto dei desideri anche del. Inter, pronti 25 milioni più Fabbian per Samardzic . ... Secondo Micheledi Sportitalia l'affare è stato già chiuso per 25 milioni più Fabbian. ...Calciomercato - Ilsi defila per Samardzic, poiché Zielinski va verso il rinnovo in azzurro, e l'Inter ne ... 25 milioni più Fabbian (2003)" , annuncia infatti Michelesui social. ...Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele, è Kevin Danso del Lens il primo nome in casaper il post Kim. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...

Criscitiello: “Il Napoli non ha ancora preso l'erede di Kim, solo le milanesi sul mercato..." Tutto Napoli

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di SportItalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'SICAFE'."Credo che, soprattutto post-ferragosto, ci divertiremo molto ma perché arriviamo - come sempre - in ritardo. " ...