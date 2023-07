Credito troppo caro e investimenti bloccati | l' aumento dei tassi frena la crescita

(Di sabato 29 luglio 2023) Nell’analisi Congiuntura Flash il Centro studi di Confindustria mette in evidenza che le costruzioni hanno segnato il secondo calo consecutivo a maggio, e che è in diminuzione l’export di beni

La congiuntura flash diffusa dal Centro Studi di Confindustria parla di "andamento lento" dell'economia italiana e di tassi ai massimi:caro e più scarso La dinamica del pil italiano nel 2° trimestre 2023 è stimata molto debole, quasi ferma, come sintesi della flessione di industria e costruzioni e del proseguire della ...caro" La conseguenza è che ilè diventato "caro e più scarso": le imprese stanno subendo un continuo aumento del costo del, +4,81 a maggio, e ciò sta riducendo ...alte le commissioni per chi paga un caffè al bar con la carta, o per chi spende poco. Uno dei ... le associazioni degli esercenti e i gestori dei circuiti di pagamento e delle carte di. ...

(Economia) Il professore di Roma Tor Vergata: bene che torni l'Ecobonus. Serve puntare su comunità energetiche, eolico off shore e colonnine per arrivare alla democrazia energetica dal basso. Eni deve ...