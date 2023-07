Cosa vedere questo weekend? “Kursk” e “Il castello nel cielo” in sala | “Qualcosa di travolgente” in streaming

Leggi su amica

(Di sabato 29 luglio 2023) Gli abissi del mare di Barents in un sommergibile in avaria. E i magnifici cieli animati di Hayao Miyazaki. I film daal cinemasono gli “opposti”di Thomas Vinterberg con Matthias Schoenaerts, Colin Firth e Léa Seydoux e il capolavoro d’animazione Ilneldel 1986 di nuovo in. Mentre agli appassionati dellosuggeriamo il cult Qualdidi Jonathan Demme. #Nel#AlCinema #Ine #InColin Firth interpreta il Commodoro inglese David ...