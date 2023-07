Concorso Comune di Jesolo | 3 Posti da Istruttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 29 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 3di, ex categoria C, a tempo indeterminato E' indetto presso ildiunpubblico, per esami, per la copertura di 3a tempo pieno ed indeterminato di(ex categoria «C»). Bando diIl testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet: Amministrazione trasparente - bandi didioltre che sul portale www.inpa.gov.it Come Presentare la Domanda II termine per la presentazione ...