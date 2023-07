Con Retegui il Genoa ha superato i 20mila abbonati Telenord

(Di sabato 29 luglio 2023)ha da poco firmato con la sua nuova squadra, il, mentre si avvicina la data del suo debutto. Ad accoglierlo, gli oltre ventimila tifosie trascinati dall’emozione. Susi parla del grande traguardo raggiunto dai rossoblu: “Procede a passo spedito la campagna abbonamenti delper la stagione 2023/2024, oggi durante la presentazione ufficiale di Mateoalla stampa come nuovo giocatore rossoblu, il presidente Alberto Zangrillo ha annunciato che è stata superata la quota raggiunta lo scorso anno, ossia quella di 20.239allo stadio”. E poco alla volta ci avviciniamo al muro dei 25 mila. “L’obiettivo dei 25.000 è sempre più vicino soprattutto dopo l’acquisto anche efficace a livello mediatico di, ...

Il Genoa ha piazzato uno dei colpi più interessanti di questa fase di calciomercatol'acquisto di. Il 'Grifone' punta ora su un difensore di grande esperienza Dopo 9 anni e passa di militanza Danilo D'Ambrosio ha salutato la sua Inter per la fine del contratto in scadenza ...... possono fare la differenza i buoni rapporti che il direttore tecnico Nicolas Burdisso hai ... "Se piace al Mancio un motivo ci sarà, dopoanche Beltran sembra di grandi prospettive e nell'...... ha già pareggiato 1 - 1 contro l'Union Saint - Gilloise 1 - 1, perso 3 - 0il Cercle Brugge e ...andando a gonfie vele sia per vedere all'opera il centravanti della Nazionale italiana Mateo,...

Gudmundsson: "Punta o 10 ho tanta libertà. Grande Genoa con Retegui" La Gazzetta dello Sport

Genoa scatenato in queste ore di calciomercato: dopo l'arrivo di Retegui e la trattativa per D'Ambrosio, blitz del Ds Ottolini e Gilardino per Thorsby ...Il Genoa ha piazzato uno dei colpi più interessanti di questa fase con l'acquisto di Retegui. Il 'Grifone' punta su D'Ambrosio ...