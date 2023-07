Come spostarsi all’estero con il proprio animale preferito

Leggi su lortica

(Di sabato 29 luglio 2023) Sempre più famiglie decidono di mettersi in viaggio con i propri animali da compagnia per trascorre insieme qualche giorno di vacanza. Quando ci si muove al di fuori dei confini nazionali, è necessario attenersi scrupolosamente ad alcune regole per evitare di incorrere in problemi con la legge del paese che si visita: da sanzioni amministrative, fino ad arrivare, nel peggiore dei casi, al sequestro dell’per collocarlo in quarantena. Il primo consiglio da seguire per potersi recarecon ilcompagno è informarsi con largo anticipo di quanto richiede il paese in cui si vuole viaggiare, sia che si decida di recarsi in paesi dell’Unione Europea che in Paesi terzi. In particolare, alcuni paesi extracomunitari potrebbero richiedere particolari requisiti sanitari e/o di ulteriori documenti rispetto a quanto previsto ...