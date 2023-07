Come smaschero i furbetti | Uomini e Donne | la dura legge della fedelissima di Maria De Filippi

(Di sabato 29 luglio 2023) Le bugie si sa, hanno le gambe corte. Soprattutto adove diversi coteggiatori e tronistinon l'hanno raccontata giusta pur di conquistare notorietà ed è stato "punito". C'è chi aveva il fidanzato o la fidanzata a casa e non aveva nessuna intenzione di trovare un partner ma ha partecipato nella speranza di un futuro davanti alle telecamere. C'è chi si corteggiava fuori dallo studio e c'è anche chi creava sodalizi per mettere nell'angolo gli invisi. Pochi però l'hanno fatta franca: la redazione del programma diDeè una macchina da guerra e isistematicamente vengono smascherati. A rivelarlo è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di, in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv che spiega...

E ricordate cheministri della Comunione, non siete chiamati solo a portare l'Eucaristia a chi, anziano o malato, non può partecipare alle celebrazioni eucaristiche, non siete chiamati solo ad ...Berlusconi,sostiene Perniola, ha portato a termine un progetto rivoluzionario che era stato teorizzato già negli anni Venti del Novecento dal movimento austriaco Sexpol, il cui principale ...E ricordate cheministri della Comunione, non siete chiamati solo a portare l'Eucaristia a chi, anziano o malato, non può partecipare alle celebrazioni eucaristiche, non siete chiamati solo ad ...