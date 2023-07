Colpo in Serie A | il Milan non si ferma più

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 luglio 2023)incontenibile sul mercato e Stefano Pioli sorride:dopo Samuel Chukwueze, arriva un altroa sorpresa dallaA. Grazie alla cessione record di Sandro Tonali al Newcastle per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), ilcontinua la sua campagna acquisti a gonfie vele: i colpi Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea per circa 20 milioni di euro e i recenti arrivi di Noah Okafor, Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze, hanno riacceso la passione dei tifosi rossoneri. Ora il mercato estivo entra ancor più nel vivo. Non resta, però, molto del budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un altro centrocampista da ...