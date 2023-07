Colpita da un ictus a 20 anni | il banale sintomo che ha sottovalutato era un chiaro campanello d’allarme

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Esmae Hodgetts è una ragazza di 20sopravvissuta a un. È stata lei stessa a raccontare la sua storia e a parlare di unche ha ignorato e che, invece, era un. Esmae, che si vantava di essere in forma e in salute, è stata turbata nello scoprire la vera causa della sua agonia, unche ha sconvolto la vita dell’infermiera. Esmae, un’infermiera dentale di Chesterfield, vuole che altri ventenni si rendano conto che non sono immuni da unsolo a causa della loro età. “Può succedere ai giovani”, ha detto a MailOnline. “Di solito dicono di non preoccuparsene fino a quando non hai 40. Io sono stata solo sfortunata ma come me potrebbe accadere anche ad altri ...