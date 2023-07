Cologno Monzese | Sofia Castelli uccisa a coltellate dall' ex fidanzato Zakaria Atqaoui | lui si costituisce | Sono stato io

(Di sabato 29 luglio 2023) L'ennesimo caso di femminicidio si è consumato oggi a, in provincia di Milano, dove un giovane di 23 anni, identificato come, èfermato dai carabinieri per l'omicidio della sua ex fidanzata,. Lei era una studentessa universitaria di 20 anni alla f

... Zakaria Atqaoui , è accusato di aver colpito con più coltellate alla gola Sofia Castelli , 20 anni, nell'appartamento dove la ragazza viveva insieme ai genitori a, in provincia di ...Uccide l'ex fidanzata tagliandole la gola, poi si costituisce . Un 23enne italiano di origini marocchine si trova in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri dicon l'accusa di aver ucciso a coltellate l'ex compagna, Sofia Castelli , 20 anni. L'omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio 2023 nella casa della ragazza ...Uccide la ex di 20 anni a coltellate, fermato Lui ha 23 anni: avrebbe confessato. Il delitto dopo una lite: i genitori della vittima erano in Sardegna e stanno rientrando a(Milano), in una palazzina in corso Roma 100, nella notte è stata uccisa a coltellate una 20enne, Sofia Castelli, al culmine di una lite . Il presunto autore, Zakaria ...

È stato interrogato nella Carserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha confessato di aver ucciso la notte scorsa la ex fidanzata di 20 anni, Sofia Castelli. La raga ...E' successo nella notte a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Il ragazzo, di 23 anni, in questo momento - fanno sapere i carabinieri - si trova in stato di fermo nella caserma di Cologno Monzese.