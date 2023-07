Cologno Monzese | 23enne uccide la ex a coltellate e confessa

(Di sabato 29 luglio 2023) su Tg. La7.it - E' in stato di fermo nella caserma dia Milano un ragazzoitaliano di origini marocchine, accusato di aver ucciso con diverse...

E' in stato di fermo nella caserma dia Milano un ragazzo 23enne italiano di origini marocchine, accusato di aver ucciso con diverse coltellate alla gola l'ex fidanzata, una giovane 20enne italiana. L'omicidio dopo una ...Una tragica vicenda ha scosso la comunità di, provincia di Milano, quando la giovane Sofia Castelli, studentessa di 20 anni, è stata brutalmente uccisa a coltellate dal ...Sofia Castelli, l'ultima storia su Instagram prima di essere uccisa dall'ex a. La 20enne era rientrata a casa all'alba, dopo ave trascorso una serata in discoteca, come testimoniato dai suoi social, dove alle 5.58 del mattino ha pubblicato un ultimo scatto, un ...

Sofia Castelli uccisa dall'ex fidanzato a Cologno Monzese: chi era la giovane vittima IL GIORNO

L'omicida ha 23 anni e aveva passato la serata in discoteca con la sua ex e un'amica di lei (foto da Instagram) ...Si erano fidanzati da ragazzini Sofia Castelli e Zakaria Atqaoui, l'ex che questa notte l'ha uccisa a Cologno Monzese, alle porte di Milano. «I genitori di Sofia lo trattavano come un figlio» racconta ...