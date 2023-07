Cocciaretto vola in finale a Losanna | vittoria in rimonta

(Di sabato 29 luglio 2023) Aera stato interrotto per pioggia il match che vedeva Elisabettasfidare Anna Bondar, nella partita valida per la semidel torneo. La gara era stata sospesa dopo 2 ore e 36 minuti di gioco, mentre le due tenniste si trovavano un set pari e 1-0 per l’ungherese nel terzo. Al rientro in L'articolo proviene da Il Difforme.

Niente di più sbagliato, perchèsubisce un parziale da 16 - 4 che consente all'ungherese di salire sul 6 - 5 in pochi minuti. A questo punto l'italiana chiama medical timeout, accusando ...Una rimonta netta ed inserabile, che consente adi portare a casa il primo sete con lo score di 7 - 5. Il secondo parziale si apre con l'azzurra che continua il suo momento positivo, ...La 22enne di Ancona piega in due set la russa Avanesyan. LOSANNA (SVIZZERA) - Elisabettaha ottenuto il pass le semifinali del "Ladies Open Lausanne", torneo Wta 250 con un montepremi complessivo pari a 259.303 dollari in corso sui campi in terra rossa di Losanna, in Svizzera. ...

Wta Losanna 2023, Cocciaretto vola in semifinale: Avanesyan ... SPORTFACE.IT

Una partita di tre ore e mezza in cui l'italiana, incerottata dal ginocchio alla coscia, ha avuto la meglio in tre set: 6-7, 7-6, 7-5. "Uno dei match più pazzi della mia carriera", ha commentato ...Losanna (Svizzera). Un altro capolavoro della Cocciaretto. La tennista marchigiana in forma straordinaria ha raggiunto la finale del torneo di Losanna, Wta 250. Oggi la 22enne ha battuto in semifinale ...