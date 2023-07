Cocciaretto-Bondar oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

(Di sabato 29 luglio 2023) Elisabettase la vedrà contro Annanella prima semifinale del WTA 250 di(Svizzera), torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Entrambe hanno risolto in due set il loro impegno di quarti di finale. La marchigiana, dopo qualche difficoltà nel primo parziale, ha disposto abbastanza agevolmente della russa Elina Avanesyan. L’ungherese, invece, ha lasciato la miseria di due giochi alla slovena Tamara Zidansek, giustiziera della romagnola Lucia Bronzetti al primo turno., complice anche la maggiore classifica, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. La magiara, infatti, è classificata ben oltre la centesima posizione del ranking mondiale. Sul rosso, tuttavia, riesce da sempre ad esprimere il meglio del suo tennis, ...

l'italiana Elena Cocciaretto (WTA 42), che ha avuto la meglio sulla russa Elina Avanesyan (68) per 7 - 5 6 - 3 e in semifinale affronter l'ungherese Anna Bondar (60). E' invece finito con un forfait ... Ho lottato molto e amo questi match in cui entrambi i giocatori combattono', ha detto Cocciaretto ai microfoni della Wta nell'intervista a bordocampo. La Svizzera e È la terza semifinale a ...

