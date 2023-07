Clasica San Sebastian 2023 | risultati e classifica | trionfa Evenepoel | Pello Bilbao battuto in volata

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) E’ Remcoad aggiudicarsi ladi San: Donostia, questo il nome basco della meravigliosa città dell’Euskadi, in festa con partenza e arrivo dell’edizione numero 43 di una corsa meravigliosa e affascinante, durata 230 km tondi, di cui vi proponiamo di seguito. Una fuga a cinque caratterizza la prima metà della corsa, poi entra in azione Remcoe si trascina cinque corridori sui tanti tratti di montagna. In particolare, col campione del mondo troviamo anche Bettiol insieme a Van Hooydonck, Bardet, che erano nella prima fila, il nostro Alberto Bettiol,e Vlasov, questi ultimi due gli unici a tenere poi le ruote dello scatenato, che fa il ...