Clasica San Sebastian 2023 | Remco Evenepoel caduto nel tratto di trasferimento

(Di sabato 29 luglio 2023)è all’ultima gara con indosso la maglia di campione del mondo. Il belga della Soudal-Quick Step ha deciso di vivere questa (possibile) ultima esperienza alladi San, gara a lui tanto cara avendola vinta per due volte in carriera. Ma la sua avventura spagnola non è iniziata proprio nella maniera migliore. Durante ildiverso il chilometro zero, il belga è finito a terra; nessuna conseguenza fortunatamente per il campione del mondo, con la stessa Soudal-Quick Step che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni con un post su Twitter. Proprio poco prima dell’inizio della gara,aveva parlato proprio del doversi svestire della maglia di campione del mondo: “Peccato che siamo a fine luglio e devo già lasciare la ...