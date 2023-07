(Di sabato 29 luglio 2023) Siamo in piena estate e torna ladi San. La corsa spagnola, oramai giunta alla quarantaduesima edizione, è al solito uno degli appuntamenti che si propone di tenere alto il ritmo il gruppo al termine del Tour de France. E quest’anno, con il Mondiale a stretto giro, sarà una corsa ancora più sentita, un vero e proprio termometro in vista di Glasgow.Al solito, laSansi propone con unparecchio tortuoso, sarà una giornata di 230,3 chilometri con oltre 4000 metri di dislivello. Se il Meaga (3,6 km al 3,3%) servirà a scaldare gli animi, saranno Iturburu (6,9 km al 5,1%) ed Alklza (4,5 km al 5,8%) a dare i primi riferimento in gruppo. Attorno ai -100 dal traguardo ci saranno in fila Jaizkibel (6,9 km al 6,1%) e Erlaitz (4 km al 10,4%), ...

Sabato 29 luglio una delle corse più attese del calendario World ...L'altimetria e il percorso dellaSebastian 2023 , corsa basca giunta all'edizione numero 43. Alcuni tra i migliori corridori in circolazione, a partire dal campione mondiale in carica Remco Evenepoel, si daranno battaglia ...Sabato 29 luglio è il giorno dell'edizione 2023 dellaSebastian , la 'Klasikoa' giunta quest'anno all'edizione numero 43 della sua storia. A pochi giorni dal Mondiale di Glasgow, i corridori potranno rifinire la condizione in vista dell'...

Clasica San Sebastian 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, altimetria. Evenepoel per la tripletta OA Sport

Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...Come di consueto startlist di gran qualità per la Clasica San Sebastian, la prima corsa di un giorno World Tour che si svolge come da tradizione la settimana successiva alla conclusione del Tour de Fr ...