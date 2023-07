Clasica de San Sebastian 2023 | trionfa Evenepoel Battuto Bilbao in volata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 29 luglio 2023) Il campione del mondo Remcovince lade Sandi 230 km, giunta alla quarantaduesima edizione. Per il belga, che ha bruciato inil suo compagno di fuga, si tratta del terzo successo in questa classica basca, il nono stagionale. Terzo il russo Vlasov.DE SAN: LA CRONACA La corsa si accende negli ultimi 70 km quando va in fuga un gruppetto formato da, Vlasov, Bardet, Bettiol,e Van Hoojdonck. In prossimità della penultima salita, il Mendizorrotz, il ritmo forsennato dicostringe alla resa Bardet, Van Hoojdonck e Bardet. Dietro di loro, si staccano dal gruppo Gall e Landa che provano ...