Cirinnà | dal cuccia-gate al ristorante rurale | “La terra non si possiede” tranne la sua

(Di sabato 29 luglio 2023) Il marxismo storico e dialettico, profetico e scientifico, scientifico alla maniera dei virologi e i climatologi, ha sempre avuto una concezione curiosamente schizoide della proprietà privata: va abolita, va abbattuta, però la tua. La mia no. La mia resta perché è geneticamente sociale. “Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”. È una cazzata da imbonitori, come per tutto Marx, ma faceva e continua a fare presa: siamo dalle parti della rivoluzione sociale, il giovanotto dedito al parassitismo esistenziale gravitava attorno ad Hegel, non rinunciando ad accusarlo di spiritualismo assoluto nel sistema; e, nella “Sacra famiglia”, getta il seme del suo approccio rivoluzionario sul piano “filosofico” e oltre. La sacra famiglia è quella di Monica, oggi in disuso dopo radiose stagioni parlamentari virate in arcobaleno (mancò ...