Ciò che nascondono i salumi nei supermercati ti lascerà senza parole!

(Di sabato 29 luglio 2023) Chieti - Nell'ambito di una rigorosa campagna di controllo sulla corretta etichettatura delle carni suine trasformate, i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti hanno inflitto sanzioni amministrative a 12 ditte operanti nel settore alimentare. L'ammontare totale delle sanzioni ammonta a 18.664 euro, un segnale chiaro e deciso della determinazione delle autorità nel garantire la corretta applicazione delle normative. L'attenzione dei carabinieri si è concentrata su alcunidella provincia di Chieti, dove sono state individuate confezioni preimballate disottovuoto, in vaschette o in budello, che non rispettavano le normative nazionali riguardanti l'etichettatura dei prodotti a base di carne. In particolare, sono stati rilevati numerosi casi in cui ...