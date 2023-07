Cina | Meloni | ' lavorare con Pechino e non contro | mercato deve essere equo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Ilnon puòlibero se non è anche, altrimenti rischiamo di devastare i nostri sistemi industriali che hanno degli standard elevati che altri non hanno. Dunque non decoupling ma derisking nella definizione delle catene di approvvigionamento. E' un dibattito che va fatto insieme alla Cina nonla Cina". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un'intervista a SkyTg24. L'alleanza con gli Usa e il dialogo con la Cina "possono certamente stare insieme, è importante riuscire a farle stare insieme. Le semplificazioni in politica estera non sono utili, la base della politica estera è parlare con tutti difendendo i propri interessi e dicendo le cose che non funzionano. Ad esempio in passato qualcosa non ha funzionato sulle catene di ...