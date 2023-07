Ciampino | incendio in una discarica | nube di fumo sulle case I video

(Di sabato 29 luglio 2023) Un vastosi è sviluppato a, alle porte di Roma, nell'isola ecologica di via Enzo Ferrari. Il fuoco ha iniziato a svilupparsi nelle prime ore della mattinata di sabato 29 luglio 2023 e l'intervento dei pompieri è stato reso difficoltoso dalla presenza di materiale plastico. Non ci sono fortunatamente feriti, ma il rogo ha causato una densa colonna divisibile da Roma e dall'area dei Castelli romani. Sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Velletri.

Roma, 29 luglio 2023 Sei squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle ore 8:45 aper l'di un sito per la raccolta dei rifiuti in via Enzo Ferrari a. Ecco le immagini dal drone. / Vigilfuoco TvL'che questa mattina ha colpito un impianto di stoccaggio rifiuti a, rischia di avere ...ROMA - Unè divampato in un impianto di stoccaggio di rifiuti a, alle porte di Roma. Non ci sono feriti. Dal rogo si è levata una colonna alta di fumo nero. Il Comune ha invitato i residenti a ...

Roma, rifiuti in fiamme. Scoppia un incendio a Ciampino. Fumo nero nei pressi dell'aeroporto Il Riformista

(LaPresse) Le immagini delle operazioni di spegnimento, da parte dei Vigili del Fuoco, del grosso incendio che questa mattina ha interessato ...In casi come questo, sulla base di una collaborazione oramai consolidata da tempo, la protezione civile regionale fornisce supporto ai Vigili del Fuoco ...