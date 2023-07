Chiara Ferragni piange la morte di Matilda | “la mia prima bimba” Parla del cane | il bulldog francese…

(Di sabato 29 luglio 2023) Lutto in casa Ferragnez per ladi, l’amatafrancese che da 13 anni faceva parte della vita die che era diventata a tutti gli effetti il quinto componente della famiglia, tanto da comparire in braccio all’imprenditrice digitale anche nella sigla della serie ‘The Ferragnez’, quella che recita appunto “tutto è iniziato con une un papillon”. Perché il qualche modo, come ricorda oggi Fedez sui social,fu l’artefice dell’incontro tra i due futuri coniugi. Nel 2016, infatti,”Fedez insieme a J-Ax, misero nella canzone ‘Vorrei ma non posto’ un passaggio sullae il suo(“Ildiha il ...

... quando Fedez ne parlò nel brano 'Vorrei ma non posto' Lutto in casa Ferragnez per la morte di Matilda, l'amata bulldog francese che da 13 anni faceva parte della vita die che era ...Oggi, 29 luglio,ha commosso il web condividendo la notizia della morte della sua amata cagnolina, Matilda . Il cane, un bulldog francese, aveva 13 anni ed è stato sempre al suo fianco. Da quando l'...Twitter continua ad essere un covo di odio e rancori. In queste ore, dopo il post di Fedez esulla morte di Matilda , il cane di quest'ultima ma diventato ormai un vero e proprio membro della famiglia, non si sono fatti attendere i commenti ironici sull'ex social dell'...

Per Fedez e la Ferragni alcuni hanno davvero toccato il fondo in un loro momento di dolore e meritavano una risposta. Odio e rancore ritornano.“Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per ...Lutto in casa Ferragnez per la scomparsa della cagnolina Matilda, la cagnolina storica di Chiara Ferragni che ha accompagnato gli ultimi 13 anni della sua vita. Di razza bulldog francese, è spesso sta ...